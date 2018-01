Presidente do Conselho Estadual de Saúde sai em defesa de conselheiras municipais

Após a matéria veiculada pelo Extra de Rondônia intitulada, “Secretário de Saúde denuncia apresentador, advogado, radialistas e servidores públicos por calúnia e difamação”, Raimundo Nonato Soares, presidente do Conselho Estadual de Saúde, entrou em contato por telefone com a reportagem do site na manhã desta quinta-feira, 04, a fim de rebater as acusações.

Segundo o presidente, as acusações oficializadas pelo Secretário Municipal de Saúde de Vilhena, Marco Aurélio Blaz Vasquez contra as integrantes do Conselho Municipal de Saúde, Weslaine Cristina Amorim e Roseli do Prado, são totalmente infundadas e que já é de conhecimento do conselho, que a gestão de Marco Aurélio, frente à secretaria de saúde de Vilhena, possui diversas irregularidades, sem a principal delas, a falta do plano municipal de saúde, referente aos quatro anos do mandato do governo municipal, que até o momento não foram apresentados pelo secretário.

Raimundo afirmou ainda, que Marco usou recursos específicos do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), para fins ainda não justificados, com o apoio de alguns vereadores, e que o conselho já vem tomando providências para apurar se o orçamento da programação municipal de saúde é coerente com a programação, como determina a lei complementar 141.

Novamente com relação às acusações em desfavor das conselheiras Weslaine e Roseli, acusando ambas de calúnia e difamação, o presidente alegou ser uma estratégia para desmoralizar as conselheiras, devido estas estarem a par das irregularidades presentes em sua gestão, pois as mesmas vem realizando um trabalho de excelência com relação a fiscalização do emprego das verbas municipais destinadas a saúde.

Por fim, Raimundo afirmou que providências judiciais serão tomadas em defesa das conselheiras. “Isso é tática desse povo que não quer ser fiscalizado, que não quer que tenha um conselho que fiscaliza e delibera as ações de saúde…o que ele está fazendo é uma forma de intimidar…ele retirou uma integrante do conselho através de uma eleição que nós temos conhecimento que não está dentro dos padrões legais…”, afirmou Raimundo, se referindo as ações do secretário Marco Aurélio.

O Extra de Rondônia deixa espaço ao citado, caso queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia