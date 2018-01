Vilhenense apresenta elenco oficial nesta quinta

Evento acontece às 19h00 no salão do Clube Embratel

A diretoria do Vilhenense Esportivo Clube apresentará na noite desta quinta-feira, 04, o elenco oficial do clube para a disputa do Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional 2018.

O evento acontecerá no salão de eventos do Clube Embratel, local que também será usado para a preparação dos atletas durante os dias que antecedem os jogos no estadual.

Parte do elenco chegou na última terça-feira, 02 e deu início aos treinamentos já na quarta-feira. Outra parte do elenco só desembarcou em Vilhena durante a noite, por isso, treina durante essa quinta-feira, 04, e a noite se apresenta à torcida.

Grande parte do elenco do Leão é oriundo dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O treinador Rafael Andrade também vem do Sul do País. Além desses, sete jogadores que residem na cidade de Vilhena fecham o elenco.

O time fez uma forte pré-temporada no sudoeste do Estado do Paraná, onde enfrentou equipes como Cascavel e Francisco Beltrão, além da equipe do Verê, cidade que recebeu o time do Vilhenense. O treinador viu como excepcional os treinamentos por lá.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação