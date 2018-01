Correntistas tem folhas de cheques não emitidas, compensadas

O primeiro caso foi registrado por um homem de 45 anos, que afirmou ter sido informado por funcionários do Banco da Amazônia, que duas folhas de cheques, no valor aproximado de R$ 16 mil, tinham sido descontadas de sua conta.

Segundo o denunciante, o fato se deu no dia 28 de dezembro de 2017, porém, o mesmo está em posse das referidas folhas, pois estas nunca foram emites e nem se quer preenchidas.

O correntista afirmou ainda, que mais duas folhas, no valor estimado de R$ 20 mil, só não foram compensadas também, por terem sido consultadas pela agência, cheques estes, que da mesma forma, nunca foram emitidos e que se encontram anexos ao talão, em posse do cliente.

Já o segundo caso, foi registrado por outro correntista, também do Banco da Amazônia, que teve duas folhas de cheques descontados de sua conta, no valor de R$ 5 mil, sendo que estas também, nunca foram emitidas e se encontram em posse do denunciante.

No último caso, o denunciante foi instruído por funcionários a realizar o registro da ocorrência, pois em posse da mesma, teria seu dinheiro devolvido pela agência.

