Em fevereiro acontece o “Miss Vilhena Universo Be Emotion 2018”

Acontece no dia, 24 de Fevereiro, em Vilhena a Seletiva para o “Miss Vilhena Universo Be Emotion 2018” realizado pelo empresário Donnyh Ferraz da agência de Modelos “Donnyh Ferraz Model” em parceria com Berta Zuleika atual coordenadora do “Miss Rondônia Be Emotion 2018”.

A seletiva ocorrerá nas dependências do Hotel Santa Rosa e contará com a presença vip da “Miss Rondônia Be Emotion 2017”, Maria Clara Vicco. Para concorrerem ao titulo é necessário ter de 18 à 26 anos, ser solteira e não ter filhos.

As Inscrições podem ser realizadas pelo telefone (69) 9 9316-0753 Donnyh e (69) 9 8104-8523 Eduardo.

O “Miss Vilhena Universo 2018” é um evento oficial, tendo o apoio de empresários e personalidades de Vilhena. O concurso levará a vencedora para o “Miss Rondônia Universo Be Emotion” que conta com a coordenação da TV Band, do Be Emotion e da Polishop.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/Divulgação