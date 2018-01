Empreendimento com conceito praça residencial chega a Vilhena

A cidade de Vilhena, uma das maiores potências econômicas do Estado e com o melhor clima para se viver de Rondônia, vai receber mais um lançamento da Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Trata-se do loteamento Praças de Vilhena, que chega com a concepção de Praça Residencial, com acesso a lazer, esportes e praças de convivência.

O Praças de Vilhena vai ocupar uma área de 192.674,18 metros quadrados e ficará localizado na região de maior valorização do município vilhenense, próximo ao comércio local, a 500 metros do centro da cidade, atrás do bairro 5º BEC.

De acordo com o presidente da empresa, Douglas Vaz, o empreendimento visa proporcionar maior qualidade de vida aos moradores unindo infraestrutura, fatores de eficiência, sustentabilidade e segurança no mesmo conceito. Integrará ampla variedade de produtos, dentre eles: lotes residenciais, praças de convivência, áreas verdes e de lazer, além de serviços e espaços para a realização de atividades esportivas.

Vaz afirma ainda que esse momento é ótimo para aquecer o mercado imobiliário. “Será um ano de continuidade nos investimentos imobiliários e de ainda mais expectativas de crescimento e geração de empregos. Acreditamos que o pior da crise já passou e com isso, há uma volta da confiança. Nesse contexto o imóvel passa novamente a ser uma grande oportunidade de investimento”, afirmou.

O loteamento, com VGV em torno de 33 milhões, vai oferecer 378 terrenos com áreas a partir de 300 metros quadrados. E, para o entretenimento dos moradores, a área de lazer vai contemplar quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, pista de caminhada, academia ao ar livre, praça da criança, playground e praça de convivência com paisagismo.

Toda a infraestrutura de pavimentação e calçamento das vias, calçadas em frente aos lotes, iluminação, terraplanagem, abastecimento de água e rede de esgoto também fazem parte do projeto. Oferece ainda espaços arborizados gerando bem-estar e interação entre os futuros vizinhos.

A previsão de entrega é de 36 meses após o lançamento. O Praças de Vilhena oferece ainda condições especiais de pagamento. O valor da entrada poderá ser dividido em três vezes, com parcelas a partir de R$ 597,00 e planos de financiamento de até 180 meses, direto com a Vaz Desenvolvimento. “É uma grande oportunidade para quem deseja construir a casa dos sonhos e também uma opção de negócio para investimento”, revelou Vaz.

Sobre a Vaz Desenvolvimento Imobiliário

A Vaz já atua no mercado imobiliário e na construção civil há mais de 22 anos nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Espírito Santo. Fundada por Douglas Vaz, Conselheiro do CRECI-ES, Delegado da AELO-ES e Diretor do Sinduscon-ES, profissional com mais de 42 anos de experiência no segmento e sócio-diretor da Cristal Empreendimentos, maior loteadora capixaba, a empresa tem como principais idealizações para seus empreendimentos a qualidade de vida, o contato com a natureza, a segurança e o respeito com os clientes.

Com a expansão dos seus negócios, a empresa chegou a Rondônia, com forte atuação em Vilhena. A Vaz é idealizadora de projetos de sucesso como o Loteamento Solar de Vilhena, entregue em apenas 10 meses após o lançamento. Trouxe para a cidade também o primeiro condomínio fechado, com o conceito Residence & Resort: o Boulevard Premium.

Para este ano, além do Praças de Vilhena, a Vaz Desenvolvimento prevê o lançamento de outros quatro empreendimentos em Rondônia. Também avalia o investimento em outros Estados do Brasil. Para Douglas, a Vaz está em um ótimo momento de expansão e a meta é seguir ampliando sua área de atuação e desenvolvendo projetos com responsabilidade social e ambiental.

Buscando inovar e sempre oferecer algo mais a seus clientes, a Vaz Desenvolvimento tem como diferencial benefícios como o seguro pessoa física, em que os clientes possuem seguro para riscos de morte, invalidez por acidente ou por doença. Em caso de morte ou invalidez do devedor pessoa física, a seguradora liquidará a dívida total do empreendimento, junto à credora.

Saiba mais:

Praças de Vilhena

Loteamento que vai oferecer 378 terrenos com áreas a partir de 300 metros quadrados.

Localização: Rua Jacomina M. Paludo, (5304), Chácara 107-A(U), Setor 53, CEP: 76988-899, ao lado do condomínio Jardim Europa.

Lazer: quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, pista de caminhada, academia ao ar livre, praça da criança, playground e praça de convivência com paisagismo.

Preço: valor da entrada dividido em três vezes, com parcelas a partir de R$ 597,00 financiado em até 180 meses, direto com a loteadora.

Estágio da obra: Lançamento

Lançamento: 20/01/2017

Informações: (69) 3321-4343