Jovem é preso após por bicicleta furtada à venda em rede social

Na quinta-feira, 04, um jovem de 18 anos, foi preso após por a venda em uma rede social, uma bicicleta oriundo de furto.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por um policial que afirmou ter visto uma bicicleta de uma amiga, que havia sido furtada, posta a venda em uma pagina da internet.

Diante das informações, foi realizada diligência até a residência do anunciante, que confessou ter conhecimento de que o veículo era produto de furto, porém, que tinha comprado o mesmo de um indivíduo conhecido por “Nego”, pelo valor de R$ 50,00.

Diante dos fatos o jovem recebeu voz de prisão por receptação de produto furtado e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com a bicicleta, que foi reconhecida pela vítima, assim como também, com um aparelho de som que estava no imóvel, do qual o agente também não possuía nota fiscal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia