Prefeita entrega caminhão com cesto aéreo para reparos na iluminação pública de Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 05, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) acompanhada do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) e do secretário de Obras, Josué Donadon, realizou a entrega de um caminhão com cesto aéreo que vai contribuir com manutenção da rede de iluminação pública de Vilhena e super postes.

A cerimônia de entrega aconteceu na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e contou com a presença de várias autoridades municipais.

A aquisição do equipamento é referente ao processo administrativo Nº 3627/2017 oriundo da Semosp e tem como objetivo a ampliação dos serviços da pasta, no atendimento aos pontos de iluminação mais elevados, que estão apagados há bastante tempo, devido à falta deste equipamento de suma importância para a realização da manutenção e da reativação das lâmpadas apagadas em determinados setores da cidade.

De acordo com a prefeita do município, Rosani Donadon, o caminhão adquirido possuiu todo aparato necessário para elevar a gama de atendimentos da iluminação, até então comprometida em certos pontos da cidade que aguardam acolhimentos, mediante a disponibilidade deste equipamento que possuirá um cesto aéreo duplo, sendo que, a sua estrutura contém duas partes individuais com isolamento preciso para a efetivação destes trabalhos específicos de maior complexidade.

“A prefeitura de Vilhena segue se desenvolvendo a cada dia em vários setores, sempre buscando o melhor para a população e, na oportunidade, além dos inúmeros equipamentos que já compramos com recurso próprio, compramos também este caminhão que possuiu um cesto duplo com capacidade para erguer dois servidores para realizar os reparos da iluminação dos super postes, com uma altura que pode chegar até 18 metros, com capacidade de 120 kg para cada cesto, além de sua possibilidade de inclinação em 360º. Trata-se de um investimento importante, que irá proporcionar a Semosp aumentar os atendimentos dos pontos de iluminação, que ficaram anos comprometidos em vários setores pela falta deste equipamento, que foi adquirido providencialmente, visando ampliar a capacidade de atendimentos, gerando mais segurança e qualidade para todos”, destacou a mandatária Vilhenense.

Por sua vez o secretário de Obras, Josué Donadon, parabenizou o empenho da prefeita em proporcionar sempre boas condições de trabalho com novas aquisições e, aproveitou o ensejo para agradecer a presença das demais autoridades que estiveram presentes na cerimônia, além de todos que prestigiaram a entrega do equipamento, dissertando a importância da compra do caminhão cesto.

“Este caminhão cesto proporcionará amplitude nos atendimentos da Semosp referente à manutenção dos super postes. Antes da nossa gestão pelo que tudo indica a utilização deste equipamento era realizado através de locação, mais agora inovamos com a aquisição deste maquinário, o que, irá potencializar a reparação deste postes mais elevados, que ficaram por um longo período apagados em algumas localidades. Reforço que reparar a iluminação comprometida é sinal de segurança para cada cidadão e o progresso está seguindo fortemente em Vilhena e será intensificado pela Prefeitura”, disse Josué Donadon.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou que o caminhão foi adquirido com recursos próprios. “Estamos investindo bem o dinheiro público, com uma boa gestão e economia conseguimos adquirir mais esse caminhão para fazer os reparos na iluminação pública, e nossa prioridade é atender bem a população e dar condições de trabalho para os servidores e também promover segurança e qualidade de vida em Vilhena”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria