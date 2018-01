Vilhenense apresenta elenco para o Rondoniense 2018

A diretoria do Vilhenense Esportivo Clube apresentou na noite de quinta-feira, 04, jogadores e comissão técnica para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018.

A apresentação foi realizada no CT Embratel e contou comparticipação do presidente do clube, Valdir Kurtz, sua esposa Dulcinéia Kanopp, Natal Jacob, secretário de esporte, Luiz Vidal, preparador físico e o treinador o treinador Rafael Andrade.

Na coletiva a diretoria foi apresentado. Gerente de futebol, Oldemar Schabo “Tenente”, Pedro Leandro, departamento financeiro e Marcia Pires, secretária.

A comissão técnica do Vilhenense é formada pelo técnico, Rafael Andrade, o preparador físico, Luiz Vidal, preparador de goleiros, Mario Santana, Fisioterapeuta, Polidoro Labajos e roupeiro, Roberto Nepomuceno.

“Quero fazer um trabalho com comprometimento, profossionalismo e humildade para o Vilhenense se tornar a maior equipe da cidade e no futebol do norte. E nos focar para que a equipe possa conquistar o primeiro turno que garante uma vaga na semifinal e posteriormente a brigar pelo título”, destacou o treinador.

Ao final, o preparador físico, Luiz Vidal disse que espera uma grande equipe tecnicamente e fisicamente. “A gente sabe que vai ser um campeonato difícil. Mas a gente tá chegando para ficar e brigar pelo título e torcida do vilhenense pode esperar isso”, frisou.

Jogadores:

Goleiros:

Tiago

Emanuel

Zagueiros:

Tessio Ortuzal

Wembley Cardoso

Alemão

Sassa



Laterais:

Geovane

Wellington Linhares

Douglas Amaral

Álvaro

Lucas Freitas

Meio campo:

Petrus

Marcos Cucaú

Fábio Ricardo

Maicon Antero

Lagoa

Leandro

Atacante

Ariel

Jhonatan Pato

Vanderson Padilha

Wellington

China

Ítalo

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia