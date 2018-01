CHUPINGUAIA: Jovem é baleado e desovado ainda vivo em lixão

As primeiras informações dão conta de que um jovem com uma perfuração a bala no rosto foi encontrado no inicío da noite deste sábado, 06, no lixão da cidade, ainda com vida.

Populares que localizaram o corpo do jovem, que ainda não foi identificado, acionaram a Policia Militar acreditando que o mesmo já estava morto, no entanto, os militares constataram que a vítima ainda possui batimentos cardíacos e acionaram uma ambulância que conduziu a mesma para o Hospital Regional de Vilhena.

O jovem deu entrada na unidade hospitalar de Vilhena por volta das 22h15, ferido por um disparo de arma de fogo em um dos olhos, porém seu quadro e estável e não corre risco de morte.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa