CHUPINGUAIA: Jovem é baleado e socorrido ao HR de Vilhena

As primeiras informações dão conta de que um jovem foi baleado no rosto no início da noite deste sábado, 06, na cidade de Chupinguaia.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência e chamou uma ambulância que socorreu a vítima ainda não identificada até ao hospital municipal, e após ter recebido atendimento foi transferido para o Hospital Regional de Vilhena (HRV) .

O rapaz deu entrada no HR por volta das 22h15, ferido por um disparo de arma de fogo no rosto. Ele passou por procedimentos médicos e não corre risco de morte.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa