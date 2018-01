Jovens são conduzidos até a delegacia pela prática de tráfico e corrupção de menores na feira do Centro

Na tarde de sexta-feira, 05, guarnições da Polícia Militar realizam a abordagem de cinco jovens, que faziam uso de substância entorpecente nas dependências da feira do Centro de Vilhena, localizada na Avenida Leopoldo Peres.

Dentre os envolvidos, havia um menor, de 14 anos, que também fazia uso da substância e que assim como os demais, se negou a revelar onde tinham adquirido a droga.

Devido a quantidade do entorpecente apreendido, 15 gramas, e de um dos envolvidos ter alegado que estava contribuindo com a quantia de R$ 10,00 para também usufruir da mesma, o agente responsável pela substância recebeu voz de prisão por tráfico e corrupção de menores, sendo apresentado juntamente com os demais, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para a devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia