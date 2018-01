Mulher é rendida e amarrada por assaltante quando colocava lixo para fora

O crime ocorreu na noite de sexta-feira, 05, em uma residência localizada na Rua Boa Vista, no Bairro Embratel em Vilhena, onde uma mulher de 36 foi surpreendida por um homem encapuzado e em posse de uma faca, quando abriu o portão para por o lixo para fora.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma guarnição se deslocou até as proximidades do imóvel para atender uma denúncia de perturbação de sossego, quando os militares ouviram os gritos da vítima, pedindo por socorro. Dentro do imóvel, os policiais se depararam com a mulher, com as mãos amarradas no corrimão da escada.

No quintal do imóvel, foram encontradas uma TV enrolada em um lençol e algumas latas de cerveja, que foram abandonadas pelo agente durante a fuga, porém, o mesmo acabou levando um aparelho celular, as chaves de um automóvel, juntamente com o controle do portão e a quantia de R$ 600,00 em espécie.

Diante dos fatos a perícia foi acionada e um boletim de ocorrências foi elaborado junto a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa