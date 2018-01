PM detém suspeitos, recupera moto roubada, apreende drogas e arma de fogo artesanal

Na tarde deste sábado, 6, uma guarnição da Polícia Militar (PM), fazia ronda de rotina pela Avenida Brasil (30), em Vilhena, quando avistaram dois homens numa moto Honda CG 125 Fan de cor preta com a placa dobrada em atitude suspeita.

Os policiais ordenaram que os suspeitos parassem, mas não obedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade por várias ruas e avenidas colocando a vida deles e de terceiros em risco.

Porém, no cruzamento da Rua 41, no Bairro Jardim Eldorado, caíram da motocicleta e continuaram a fuga a pé. Entretanto, com apoio de populares o condutor da moto foi imobilizado. Já o carona conseguiu fugir, mas foi localizado pelos PMs escondido no forro de uma residência.

Os policiais perceberam que o carona ao cair, jogou algo próximo ao muro de uma casa. Ao proceder varredura foi encontrada uma arma de fabricação caseira. Na casa onde o carona se escondeu, foi localizada uma porção de substancia aparentando ser maconha.

A moto Honda CG 125 Fan, com placa NBO-5316/Cacoal de preta que os suspeitos usavam, foi constato ser produto de roubo.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), e identificados como Marlon Ricardo Carlos dos Santos, de 25 anos, D.P.F, 16 anos e E.C.A, 17 anos. Eles foram apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia