Prefeitura de Vilhena substitui ponte na linha 135 por tubo Armco

A prefeitura de Vilhena através da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) substitui uma ponte na linha 135 por tubo Armco para beneficiar a população da área rural do município.

Nesta sexta-feira, 5, a prefeita Rosani Donadon e o secretário de Agricultura, Rogério Henrique conferiram o trabalho que está sendo realizado pelos servidores da Semagri.

Rogério Henrique lembrou que os tubos que estão sendo utilizados no serviço na linha 135 foram adquiridos pela prefeitura de Vilhena através da Semagri.

De acordo com o secretário de Agricultura, foram adquiridos 15 tubos Armcos, para substituir as pontes de madeiras da área rural do município. Os tubos foram adquiridos com recursos próprios e foram investidos R$192.198,00.

De acordo com Rogério Henrique, com esses tubos será sanado um problema que afeta a área rural de Vilhena, beneficiando assim as comunidades rurais de Vilhena.

O secretário de Agricultura salientou que esta medida será muito positiva já que a substituição de pontes de madeiras pelos tubos Armcos vai garantir para o serviço executado durabilidade, rapidez, segurança e que não agredirá o meio ambiente.

“Esses tubos vão garantir um serviço prestado de qualidade e rapidez, oferecendo assim segurança para as pessoas que utilizam a linha 135. É importante lembrar que os tubos não agridem o meio ambiente e duram cerca de 120 anos, a implantação deles é um marco na história do município”, disse Rogério Henrique.

De acordo com o secretário de Agricultura, a medida tem como objetivo evitar transtornos e facilitar a vida de todos que utilizam a linha 135. Rogério Henrique, ainda ressaltou que a secretária de agricultura continuará implantando gradativamente o sistema, substituindo as pontes de madeira por tubos nos córregos onde forem detectados problemas.

Já a prefeita Rosani Donadon ressaltou que tem trabalhado empenhada para melhorar a qualidade de vida dos vilhenenses tanto na área urbana quanto na área rural do município. “Com essa substituição vamos melhorar a trafegabilidade e a segurança das estradas vicinais do município contribuindo assim com o desenvolvimento de Vilhena, pois a ação vai melhorar o escoamento da produção agrícola, pecuária, transporte escolar e mobilidade em geral da população”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação