BR-364: motorista perde controle e tomba carreta próximo a Vilhena

O acidente aconteceu por volta das 05h15 da manhã deste domingo, 7, na BR-364, sentido Porto Velho, logo após a subestação da Eletrobras, área rural de Vilhena.

As primeiras informações dão conta que chovia muito na hora do acidente, quando o motorista de uma carreta bi trem teria perdido o controle de direção e acabou tombando, ficando uma parte da traseira do caminhão na pista.

Uma guarnição da Polícia Militar de Transito (Ptran), foi até ao local e fez a proteção da área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que registrou ocorrência. Não há informação de feridos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia