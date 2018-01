CEREJEIRAS: moradora de residencia a ponto de ser engolida por erosão pede socorro

Nesta segunda-feira, 8, uma moradora do município de Cerejeiras, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia pedindo ajuda para alertar as autoridades que se não for tomadas providências, em pouco tempo uma erosão pode “engolir” a casa dela.

De acordo com a moradora, desde agosto do ano passado, entrou em contato com alguns vereadores e somente o vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB), se comprometeu e entrou com requerimento número 080/17 – pedindo providências ao prefeito quanto à calamidade que estava a Ruas Bahia, Costa e Silva e Evandro José Longo, no Bairro Eldorado.

Contudo, já se passaram cinco meses e nada foi feito, e uma erosão se formou e está prestes a engolir uma casa.

Novamente a moradora pede as autoridades do município que tomem medidas urgentes, pois uma tragédia pode acontecer se nada for feito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia