CHUPINGUAIA: identificado jovem baleado de raspão no olho

Diego Bill Bastos Ribeiro, de 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de sábado, 06, próximo à igreja Assembleia de Deus, em Chupinguaia, quando foi baleado com um tiro de raspão no olho.

Houve boatos de que o corpo da Diego tinha sido desovado ainda com vida no lixão da cidade, porém, foi confirmado que o jovem foi socorrido no local onde sofreu o atentado e conduzido para o Hospital Regional de Vilhena, aonde chegou por volta das 22h30 do mesmo dia.

Diego, que se recupera bem relatou aos policiais que os autores do crime são João Carlos Costa dos Santos, 23 anos, vulgo “Marafon” e outro homem identificado apenas como Cláudio. João Carlos chegou a ser preso, porém, negou as acusações.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social