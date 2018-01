COLORADO: Organizadores do Barrão convidam equipes para reunião

O tradicional Campeonato Barrão, em Colorado, está na 30º edição.

Os organizadores convidam todas as equipes que irão participar neste ano para uma reunião que irá acontecer na Câmara Municipal de Vereadores no próximo dia 12 as 19h30.

O Campeonato Barrão é o maior acontecimento esportivo da região de Colorado, e todos desportistas estão convidados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação