Expedito Netto visita municípios do interior durante recesso parlamentar

Durante o período de recesso parlamentar da Câmara dos Deputados, o Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) tem trabalhado em seu estado e visitado os municípios do interior.

Desde o início deste mês, o parlamentar esteve em Alta Floresta, Machadinho D’Oeste, Santa Luzia D’Oeste, Theobroma e Vale do Anari.

As visitas tiveram início no município de Vale do Anari, no último dia 5, onde Netto se reuniu com o Prefeito Anildo Madeireiro e reafirmou seu compromisso junto à população e a base do seu partido liderado por Oriel Klamerick e formado por quatro vereadores: Ednaldo Borges Pit Bull, Joaquim, Neodizinho e Professor Sinval.

Até o momento, o município recebeu cerca de R$ 170 mil para aquisição de equipamentos para o posto de saúde e R$ 200 mil que deverão ser liberados em 2018 para manutenção da unidade de saúde local. Além da saúde, o município receberá tratores e implementos agrícolas oriundos das emendas de bancada de Expedito Netto.

Ainda na sexta-feira, o parlamentar visitou Machadinho D’Oeste para conferir a construção de um silo de produção de soja que está sendo feito pelo ex-deputado estadual Neodi e que poderá ser utilizado pelo produtor agrícola local.

Seguindo para Theobroma, Netto confirmou a destinação de R$ 100 mil para o município que deverão ser utilizados para manutenção da unidade de saúde local. Na presença do Prefeito Cláudio Santos, do Vereador Gilliard, da Secretária de Saúde Marcilene Xavier e do Diretor da Secretaria de Agricultura Vanderlei Klamerick, o deputado também confirmou a destinação de dois tratores agrícolas para a agricultura local.

No último sábado, dia 6, Expedito Netto participou de um evento em Alta Floresta organizado pela Associação do Bairro Cidade Alta e pela Comunidade Santos Reis acompanhado pelo Vereador Maurão e pelo Natan, representante do Deputado Estadual Anderson do Singeperon.

Durante a visita, Netto conversou com a população sobre as emendas que destinou ao município no valor de R$ 800 mil, onde R$ 100 mil já foram pagos e o restante deverá ser liberado em 2018. Os valores serão utilizados para realização de eventos culturais, aquisição de dois ônibus para a saúde, construção de campo de grama sintética e aquisição de trator com implementos.

Encerrando as visitas do final de semana, Expedito Netto visitou Santa Luzia D’Oeste, acompanhado pelo Vereador Carriola e por seu primo Valdir Júnior, para tratar sobre o valor de R$ 1,2 milhão de emenda que será utilizado para pavimentação de vias urbanas, construção de arquibancada no Parque de Exposições e manutenção da unidade de saúde local. Metade deste valor já foi pago à Prefeitura para iniciar a pavimentação de vias urbanas com meio fio, sarjeta e drenagem superficial.

Segundo Expedito Netto, as visitas continuarão ao longo do mês de janeiro. “Tenho ido aos municípios conversar com a população, participar de programas de rádio e de TV para levar aos quatro cantos do nosso estado o trabalho que estamos fazendo na Câmara Federal”, declarou o deputado.

Desde o início de seu mandato, o jovem parlamentar percorre o estado conversando com as lideranças municipais para conhecer a necessidade de cada local. “Até o final de 2018 teremos contemplado os 52 municípios de Rondônia com minhas emendas, independente de bandeira política”, acrescentou.

