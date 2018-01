Maurão de Carvalho emite nota de pesar por morte de filha de vice-presidente da Assembleia

Na manhã desta segunda-feira, 8, o presidente da Assembleia Legista Maurão de carvalho emitiu nota de pesar pela morte da filha do vice-presidente da casa.

Nota:

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Edna Martins de Paula, filha do primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, Edson Martins (PMDB), ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 8, em Ariquemes. Ela tinha 37 anos de idade e foi vítima de parada cardíaca quando estava em sua residência.

Edna Martins de Paula era casada com o médico Gil Ney Eloi Stabelini. O corpo está sendo velado na Capela Municipal, próximo ao Hospital Regional, em Ariquemes. Às 16 horas será levado para o município de Urupá, com previsão de chegada às 19 horas. O sepultamento acontecerá na terça-feira (9), às 9 horas.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação