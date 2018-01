RP prende casal por tráfico e flagra apenado fora da rota do regime semiaberto

Os fatos se deram na tarde desta segunda-feira, 08, em uma residência localizada na Rua 737, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Após receberem informações de que algumas pessoas utilizavam o imóvel para uso e comércio de drogas, uma Radiopatrulha do Centro se dirigiu ao local onde perceberam que algumas pessoas que passavam pela rua, desviavam o percurso para não serem abordados.

No referido imóvel os militares avistaram o momento em que um suspeito que fazia uso de uma tornozeleira eletrônica se escondeu atrás da casa ao perceber a presença da guarnição.

Ao ser localizado e questionado sobre o motivo de ter se escondido, o agente afirmou ser usuário de drogas e que estava fora da rota limitada pelo regime semiaberto a fim de comprar o entorpecente.

Dentro do imóvel, foi possível avistar o momento em que um dos moradores dispensou algo entre umas peças de roupas que estavam em cima de uma cama e que ao ser verificado, foi constatado se tratar de uma pedra de crack pesando cerca de 4 gramas. Ao lado da referida cama também foram localizados mais dois invólucros de maconha pesando aproximadamente 40 gramas, além de uma tesoura e vários pedaços de sacola plástica usado no embalo da droga.

O morador que já possui diversas passagens pela polícia assim como sua esposa que também estava no imóvel, confessou ser o proprietário da droga, porém, afirmou que uma parte era para uso pessoal e que o restante ia ser entregue para seu irmão quando este chegasse.

Diante dos fatos os três envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com as substâncias apreendidas, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia