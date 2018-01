Deputada Rosangela Donadon destina R$ 200 mil em medicamentos para Pimenteiras

Serão adquiridos medicamentos e materiais pensos visando a qualidade no atendimento aos usuários

Com o intuito de reforçar a saúde publica do município, a Deputada Estadual, Rosangela Donadon (PMDB) anunciou a destinação de uma emenda parlamentar individual na ordem de R$ 200 mil reais para aquisição de medicamentos que serão destinados ao Hospital Municipal de Pimenteiras do Oeste.

A ação foi realizada a pedido do vereador Luiz Carlos, que esteve com a deputada apresentando as necessidades do município e enfatizando a prioridade nos investimentos na área da saúde. O valor, que já está empenhado, irá reforçar a saúde do município e garantir atendimento de qualidade aos munícipes que necessitam dos atendimentos médicos no local.

Nesta semana, Rosangela divulgou um informativo destacando suas ações em toda a região do Cone Sul. O município de Pimenteiras já foi contemplado com uma ambulância, modelo SAMU, no valor de R$ 150 mil.

Também com a entrega de 31 kits de enxovais do Programa Mãezinha Rondoniense. Além de R$ 80 mil, que também já está empenhado, para aquisição de mobília que atenderá a creche municipal. Na oportunidade, a deputada anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 100 mil reais para aquisição de um aparelho de ultrassonografia.

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação