Diretoria do vilhenense apresenta carro zero km e ônibus do clube; equipe viajou para dois amistosos

Equipe enfrenta o Sinop e Operário nos próximos dias 10 e 12

A diretoria do Vilhenense Esportivo Clube, clube fundado no final do ano de 2017, apresentou na manhã desta terça-feira, 09 de janeiro, duas aquisições grandiosas em se tratando de futebol no Estado de Rondônia. Através de seu presidente, o empresário Waldir Kurtz, o clube colocou a disposição dos jogadores um ônibus de grande porte e para a diretoria um carro zero km.

O coletivo já está na estrada rumo a Cuiabá. O clube tem um compromisso na noite desta quarta-feira, 10, diante do atual vice-campeão mato-grossense Sinop. Na sexta-feira, 12, o grupo de atletas comandado pelo treinador Rafael Andrade volta a campo, dessa vez diante do Operário.

Com a aquisição do ônibus, a diretoria do clube espera poder transportar seus torcedores aos estádios no interior de Rondônia. “Tudo é questão de sentarmos e conversamos sobre o assunto. Há uma possibilidade muito grande já que o transporte dos jogadores é feito por outra empresa ligada ao Estadual”, disse o gerente de futebol Odelmar Schabo.

O clube que fez forte pré-temporada no Estado do Paraná, começou os treinamentos na cidade de Vilhena e já batizou o novo local. Uma grande faixada dá o tom do novo Centro de Treinamentos e Formação de Atletas Vilhenense Esportivo Clube. Ali, os jogadores que vieram de outros estados estão alojados. A ideia do clube é investir na categoria de base, projeto que ganhará forças após a realização do Estadual de Futebol Profissional.

O Leão de Vilhena enfrenta o Ji-Paraná na estreia do estadual no dia 10 de fevereiro, no estádio Biancão, às 19h00.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação