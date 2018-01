Empresária sofre prejuízo estimado em R$ 6 mil ao ter loja furtada em Corumbiara

O furto ocorreu durante a madrugada desta terça-feira, 09, na loja Julia Variedades, que atua no ramo de importados, papelaria e utilidades em geral, localizada na Avenida Itália Franco, onde meliantes entraram pelo telhado e deixaram um prejuízo estima em R$ 6 mil.

Segundo a proprietária, que entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia na manhã terça, ao chegar na loja percebeu algumas coisas estranhas, porém, não notou a ação dos infratores devido o local estar relativamente em ordem. Após se dirigir aos fundos da empresa, a mesma viu o cofre no chão, parcialmente danificado, porém, ainda fechado.

Ao lado do cofre estava um o pé de cabra, que provavelmente tenha sido usado na tentativa frustrada de arrombar o objeto. Em verificação ao estoque de mercadorias, foi constatado o furto de um DVD portátil, cartões de memória, adaptadores de cartão, caixas de som, um videogame, um alto falante, mochilas, cadernos, um aparelho celular, entre outras coisas.

Um boletim de ocorrências foi registrado, porém a proprietária relatou que a onda de furtos similares, é constante na cidade e a demora não elucidação dos casos por parte das autoridades competentes, tem deixados os comerciantes do município revoltados com a situação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia