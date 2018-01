Enfarte tira a vida de mais um pioneiro vilhenense

Nelson Rodrigues da Silva, que tinha 65 anos, faleceu na tarde desta terça-feira, 09, em sua residência, vítima de um enfarte fulminante.

Em Vilhena, onde chegou no ano de 1979, Nelson trabalhou no Banco Financial, Comind e Transportadora Cairú.

O corpo está sendo velado na Igreja Adventista, localizada na Avenida Capitão Castro, próximo ao mercado Center Norte e o sepultamento será realizado na tarde de quarta-feira, 10, no Cemitério Municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Familiar