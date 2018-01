Sicoob Credisul reinaugura sede da agência de Vilhena

Em cerimônia para convidados e imprensa, a Sicooob Credisul reinaugura nesta quarta-feira, 10, a agência sede da cooperativa em Vilhena. “As novas instalações da agência são mais moderna e funcional. Essa mudança se dá em função de atribuir maior comodidade e conforto aos cooperados, e maior privacidade para fazer negócios”, explica o diretor presidente Ivan Capra.

O diretor Vilmar Saúgo evidencia que essa mudança faz parte do reposicionamento estratégico da cooperativa que no final do ano estabeleceu um marco histórico de R$ 800 milhões em ativos.

“O prédio de nossa sede já é moderno e atual, o que fizemos foi repaginar seu interior, entregando uma agência a altura da cidade e dos associados da cooperativa. Apesar do novo espaço físico o que temos que evidenciar é a nossa capacidade de atendimento. E esse é o grande diferencial da Sicoob Credisul que tem condições de atender a demanda de nossos cooperados com muita estabilidade e credibilidade”, afirmou Vilmar.

Segundo Vilmar, no final do ano, o atendimento ao público na agência sede deve ser retomado na quinta-feira, 11.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria