Vaz Desenvolvimento Imobiliário lança loteamento “Praças de Vilhena”

Na manhã desta terça-feira, 09, aconteceu o lançamento do loteamento “Praças de Vilhena” idealizado pela empresa Vaz Desenvolvimento Imobiliário, no salão do Hotel Portinari, em Vilhena.

Em conversa com o diretor da empresa, Douglas Vaz, foi relatado sobre os projetos executados no município e o conceito inovador que a Vaz Desenvolvimento Imobiliário esta apresentando neste novo empreendimento.

O diretor conta que “a Vaz Desenvolvimento Imobiliário chegou a Vilhena há quatro anos. Pelas pesquisas que realizamos aqui, percebemos que tinha um mercado promissor, que havia espaço para ofertar loteamentos com melhor estrutura e qualidade. Pois durante nossas pesquisas de mercado vimos que havia apenas um loteamento e que não ofertava áreas com drenagem e pavimentação. Foi aí que apresentamos o “Loteamento Solar de Vilhena” que além de fornecer uma super infraestrutura, contaria com rede de esgoto, água, drenagem e pavimentação, uma novidade para o município e o conceito de loteamento. A nossa proposta deu uma valorizada no lote”.

Outro projeto realizado pela empresa é o condomínio de auto patrão, Boulevard Premium, que oferece todo o conforto e qualidade aos moradores, sendo composto por piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva, play ground, quadra de tênis, espaço de lazer contendo duas churrasqueiras, campo de futebol society, academia, espaço gourmet, salão de festa, pista de caminhada e arborização, além de segurança 24 hrs e área monitorada com câmeras.

De acordo com Douglas “neste novo projeto percebemos a necessidade de um empreendimento mais próximo do centro da cidade, pois grande parte dos loteamentos estão localizados próximo ao aeroporto, foi aí que surgiu o projeto ‘Praça de Vilhena’, que oferecerá conforto, comodidade, facilidade no pagamento e acessibilidade para quem sonha em ter sua casa própria”.

“Desta vez apostamos em um loteamento aberto com conceito de praça. E que será composto por quadra poliesportiva, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, quadra de futebol de areia e vôlei, onde todos os lotes receberão calçadas e as vias serão pavimentadas”, explicou Vaz.

Segundo o diretor o empreendimento segue um conceito econômico e de alto padrão, que ficará situado a 500 metros do centro. E não para por aí, ao adquirir seu lote você poderá parcelar a primeira entrada em até três vezes com o pagamento apenas em 90 dias e o restante poderá ser financiado em 180 vezes.

Vaz finaliza destacando que “estamos no mercado há mais de 40 anos, e sempre buscamos trazer um novo conceito e estar inovando em nossos empreendimentos. Atualmente estamos com projetos para Cacoal, Cerejeiras e Chupinguaia, também com a ideia de um loteamento aberto. Além de ter projetos em execução nas cidades de Diamantina (MT) e Tangará da Serra (MT), ao todo já realizamos mais de 120 loteamentos em diversas cidades do país”.

>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia