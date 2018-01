Após cratera arriscar tráfego na BR-435 DNIT inicia tomada de providências

Após matéria veiculada pelo Extra de Rondônia e inúmeras denúncias de motoristas que trafegam pela BR-435, sobre o avanço de uma erosão na Curva dos Crentes, localizada na divisa de Vilhena e Colorado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), se manifestou sobre o caso.

Em contato com a assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Vilhena, a reportagem do site foi informada de que o DNIT relatou que o problema ainda não foi solucionado devido o contrato com a empresa responsável pela manutenção da rodovia ter se encerrado, porém, a partir desta quarta-feira, 10, um novo processo licitatório terá início para a contratação de uma nova empresa que solucione o problema.

Na tarde de terça-feira, 09, o site recebeu informações de que um acidente teria ocorrido no local devido a cratera, que tem avança sobre a pista, obrigar os condutores que trafegam sentido Vilhena, ter que acessar a pista contrária para desviar da erosão, porém, as informações não foram confirmadas.

O risco provocado pela erosão se agrava devido a mesma estar localizada em uma ladeira íngreme, seguida de uma curva sinuosa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia