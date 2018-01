Comerciantes se queixam de más condições de via e acúmulo de lama trazida por enxurrada

Os empresários que possuem comércio na Avenida Melvin Jones, mais precisamente, no cruzamento com Rua 1508, procuraram o Extra de Rondônia para denunciar a situação da via e o grande acúmulo de lama trazida pelas enxurradas oriundas da Avenida Rondônia.

Segundos os denunciantes, devido a Avenida Rondônia não ser asfaltada em sua totalidade e a Secretaria de Obras realizar reparos na mesma com grandes volumes de terra, as chuvas constantes acabam trazendo todo esse material através das enxurradas, que acabam ficando acumuladas em frente aos estabelecimentos causando transtornos, como mau cheiro e acidentes.

Já os buracos, quem são perigosos por si só, acabam causando mais quedas de motociclistas nessa época em que o acúmulo de água impossibilita que os pilotos percebem sua profundidade.

A reportagem do site entrou em contato com o secretário adjunto, Rudimar Mazziero, e este afirmou que está sendo realizada uma operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Melvin Jones, porém, as fortes chuvas tem provoca um certo atraso no desempenho das obras.

O secretário afirmou também, que ainda hoje irá até o local alvo da denúncia, para ver o que pode ser feito em caráter de urgência, até que seja possível a total resolução do problema.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia