Deputado federal visita o Extra e fala dos projetos para 2018

Na tarde desta quarta-feira, 10, visitou a redação do Extra de Rondônia o deputado federal, Marcos Rogério (DEM), onde relatou sobre as experiências adquiridas no decorrer de seu mandato, os investimentos demandados para Vilhena e as visitas realizadas nos municípios do Cone Sul.

Marcos Rogério contou que está aproveitando o recesso parlamentar para reencontrar os lideres do partido, amigos e ao mesmo tempo identificar nos municípios quais são as demandas para o orçamento de 2018.

De acordo com o deputado “hoje tenho priorizado investimentos em praticamente todos os municípios do Estado, em Vilhena eu venho recebendo um grande apoio e tenho buscado atender as demandas e pedidos do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM). No ano de 2017, foi investido o valor de R$ 500 mil na saúde do município, além de utilizar o crédito junto ao FNDL para a construção de duas escolas uma no setor 12 e outra no setor 26 no valor de R$ 2 milhões”.

Marcos explicou que as prioridades para investimento no município foram elencadas pela equipe técnica da prefeitura através da secretaria de saúde, e na medida do possível está sendo liberados os recursos.

Em relação aos investimentos para este ano o edil relata que “trabalhando na perspectiva para o orçamento do ano de 2018, já recebi algumas demandas do vice-prefeito Darci Cerutti e irei ouvir o secretário de saúde do município. Estamos canalizando os recursos. Além dos investimentos mencionados, colocamos como prioridade a aplicação de recursos no Hospital Regional, pois é uma das maiores necessidades de Vilhena, inclusive este pedido foi realizado junto a bancada federal pela prefeita e o vice, onde diante disso, conseguimos priorizar alguns projetos grandes”.

“Neste ano de 2018 para Vilhena haverá também investimentos destinados a algumas entidades e associações, além de aplicações de recursos no aeroporto da cidade, pois em conversa com alguns empresários o local está precisando de adequações e melhorias tanto na pista, reparos na pavimentação, quanto na iluminação em relação ao balizamento noturno”, explicou Marcos.

No quesito emendas e investimentos o deputado pontua que vários municípios do Cone Sul já foram beneficiados dentre eles estão Vilhena, Colorado, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia e ainda há outros para serem analisados e atendidos.

“Acredito que este é o grande suporte que podemos dar aos municípios, pois a maioria deles sofrem grandes perdas de arrecadação, alguns nem estão conseguindo honrar as folhas de pagamentos e a saída são essas emendas estaduais e federais. Isso não é uma prioridade só minha, mas também de toda a bancada de deputados federais e senadores, que estão tendo um olhar mais atencioso aos municípios”, explicou Rogério.

Encerramento de mandato e experiências adquiridas

“De toda a experiência adquirida neste período, à avaliação que eu faço é que o Brasil está passando por um momento muito triste, tivemos uma serie de acontecimentos que foram negativos. Mas tiro dessas situações algo proveitoso e importante, pois com tudo que vem acontecendo no nosso cenário politico o Brasil está amadurecendo está participando mais dos debates políticos e tendo maior enfrentamento em relação a corrupção e ao crime organizado” afirmou.

Marcos discorre que “em outros tempos não víamos figuras ilustres da politica nacional respondendo a processos e indo para a cadeia. Neste momento temos dois deputados federais cassados, um ex-presidente da câmara de deputados na cadeia, ex-senador e senadores sendo processados e até cassado, temos um ex-presidente da república já condenado em primeira instância, ou seja, temos problemas graves mas as principais instituições estão funcionando”.

Segundo Rogério hoje você vê pessoas que fazem parte do grande escalão respondendo por seus atos. O país vive outro momento.

O deputado conta que “quando fui relator no caso do Eduardo Cunha a expectativa que eles tinham é que por ser um deputado de Rondônia eu iria aliviar, passaria a mão na cabeça deles e deixaria pra lá. Mas se equivocaram, pois fizemos uma investigação profunda e técnica que no final levou a condenação e cassação de Eduardo Cunha”.

“Hoje o balanço que eu faço é de um país que enfrenta uma crise econômica, politica e ética, mas que apresenta um novo cenário e que parece estar afastando aquela ideia de impunidade” destacou Marcos.

Partido e futuros projetos

“Para este ano eleitoral, estamos estudando as possíveis candidaturas ainda não se tem nada certo, atualmente sou presidente regional do Democratas e estou trabalhando na nossa nominata para deputados estaduais, federais quem sabe até senadores e governadores do Estado. Estamos empenhados em organizar o partido, trabalhar com nossas lideranças e quem sabe até buscar outras lideranças para oferecer a sociedade bons nomes para que no momento da decisão se possa fazer escolhas seguras”, enfatizou Rogério.

Outro ponto citado pelo deputado é que “nossa prioridade hoje, é de nos tornar um partido ainda mais forte, com mais opções de candidatos e apresentar para a sociedade um conjunto de nomes com ideias fortes para que Rondônia tenha dias melhores. Defendemos a força das novas ideias. O País é outro, precisamos acompanhar as demandas atuais. Nosso partido busca apresentar projetos de qualidade para o Estado para que possamos investir em uma área no mercado que possamos nos tornar dominantes”.

O deputado finalizou ressaltando que “todos nós precisamos nos manter otimistas e esperançosos, pois embora o momento que o Brasil esteja vivendo seja desmotivador, ainda há saídas e mudanças para serem realizadas. Principalmente nas questões politicas, não é porque alguém errou que você deve desacreditar, é necessário que haja muita reflexão para que neste ano todos tenham representantes qualificados e bem preparados”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia