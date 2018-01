Força Tática prende homem por posse irregular de arma de fogo

A prisão foi realizada na noite desta quarta-feira, 10, por uma guarnição da Força Tática que realizava abordagens de rotina em alguns bares de Vilhena.

Em um bar localizado na Avenida Melvin Jones, os militares localizaram em posse de um homem de 46 anos, um invólucro contendo cocaína, sendo que este afirmou que residia próximo ao local.

Em buscas no imóvel do suspeito, foi localizado um revólver calibre 38, devidamente municiado com 6 projéteis intactos, escondido dentro do forno de um fogão.

O agente chegou a apresentar um suposto registro alegando que seria referente a arma, porém, apesar do documento estar com o prazo de validade expirado, não constava no sistema Sistema Nacional de Armas (SINARM), nenhum registro referente ao número de série do revólver.

Diante dos fatos o agente recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo, sendo conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia