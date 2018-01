GEC aguarda laudos para garantir mando de campo no João Saldanha

O Estádio Municipal João Saldanha, casa do Guajará, ainda não recebeu nenhuma vistoria e não está regularizado para receber os jogos do Campeonato Rondoniense de 2018.

O prazo para que os clubes entreguem os laudos para a Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a FFER, é 15 dias antes da primeira rodada, marcada iniciar no dia 10 de fevereiro, ou seja, os laudos devem ser emitidos e entregues até o próximo dia 26.

De acordo com a diretoria do Glorioso da Pérola do Mamoré (GEC), o clube já formalizou através de ofício o pedido para que a Prefeitura Municipal faça a manutenção e deixe o João Saldanha em condições de receber os jogos, com todos os laudos emitidos.

Para que o João Saldanha seja devidamente liberado para os jogos do estadual, são necessários quatro laudos: Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Engenharia, porém até esta segunda-feira, 8, nenhum dos órgãos havia feito nenhuma vistoria ou emissão do laudo.

O atual comandante do Corpo de Bombeiros, Josimar Bragado, declarou que o certificado emitido em 2017 tem validade até o próximo dia 7 de março, porém é necessário fazer uma nova vistoria e renovar o documento para que não haja problemas durante o Campeonato Rondoniense enquanto o GEC estiver mandando seus jogos em casa.

“Ainda não temos nenhuma solicitação de vistoria no estádio. Existe a necessidade de se fazer as Anotações de Responsabilidade Técnica do engenheiro (ART) com relação ao Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), entre outros quesitos como a lotação, extintores de incêndio e trava de segurança”, explicou o comandante.

Comandante Bragado disse ainda que a capacidade máxima do João Saldanha é de 1.376 pessoas e que não será permitido que o clube exceda essa quantidade de público durante os jogos

“Com base no projeto, a capacidade é essa, não podendo aumentar. Assim que recebermos a solicitação faremos a inspeção, caso esteja tudo de acordo já emitiremos o laudo”, finalizou Bragado.

Segundo o departamento jurídico da prefeitura os quatro laudos serão emitidos dentro do prazo para garantir ao Guajará o direito de mandar os jogos em casa diante de sua torcida. A previsão é que o estádio esteja regularizado antes do próximo dia 20.

