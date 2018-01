Ji-Paraná Futebol Clube mantém ritmo de treinamentos

Com um plantel enxuto, contando somente com os 16 jogadores anunciados inicialmente, o Ji-Paraná Futebol Clube vem realizando seus treinamentos diários, visando à disputa do “Campeonato Rondoniense 2018”. O grupo será completado com a chegada dos garotos que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Junior. Oito atletas do Sub-20 deverão ser aproveitados para o profissional.

Há pouco mais de um mês para o início do Campeonato Rondoniense, o Ji-Paraná mantém um cronograma de treinamentos, com trabalhos de academia pela manhã, em dias intercalados e treinos integrados tático, técnico e físico em dois períodos. Para os treinamentos com bola a comissão técnica vem se revezando nos campos da Associação dos Servidores Municipais (campo reduzido) e no Capelasso para os trabalhos mais abrangentes.

Para o técnico Tiago Batizoco, a qualidade dos jogadores e a disponibilidade de tempo para os treinamentos é um fator favorável nesta pré-temporada. Batizoco está confiante que neste ritmo de trabalho, o time deve chegar com média de 80% de sua capacidade física para a partida de abertura do Estadual.

O Ji-Paraná Futebol Clube faz sua estreia no Campeonato Rondoniense 2018 no dia 10 de fevereiro contra o Vilhenense no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Chico Limeira