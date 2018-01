Jovem morre na UTI depois de tomar três doses de vodka e se engasgar com carne

O jovem Marcelo Biancheto, de 28 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena (HRV) desde o último sábado, 06, morreu nesta quarta-feira, 10.

Segundo informações de amigos, Marcelo passou mal após ingerir três doses de vodka na residência de um amigo e foi internado em estado grave após se sufocar com o próprio vômito, sofreu várias paradas cardíacas, o que causou danos irreversíveis no cérebro.

Entretanto, na tarde desta quarta-feria, 10, a família da vítima entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia e deu outra versão sobre a morte de Marcelo.

De acordo com uma prima, o mesmo estava sim em um churrasco e se engasgou com um pedaço de carne, mas por estar entre amigos havia ficado com vergonha de vomitar, o que acabou fazendo com que ficasse entalado e o alimento ficasse preso no esôfago. Caso confirmado segundo a família pelo médico que atendeu a vítima no HRV.

O horário e o local do funeral ainda não foram divulgados pelos familiares.

