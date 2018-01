Jovem vem passar Natal com a mãe e além de se recusar a ir embora pratica furtos na casa

A mãe de um jovem de 23 anos procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, na tarde de terça-feira, 09, onde afirmou estar sendo vítima de furtos e que segundo ela, o autor dos mesmos é seu próprio filho.

A mulher relatou que o jovem reside no Estado do Paraná e que antes do Natal veio visitá-la e desde então não foi mais embora. Ainda segundo a denunciante, o filho é usuário de drogas e vem cometendo furtos de seus pertences, sendo que já sentiu falta de uma bicicleta, um relógio, um aparelho celular e um aparelho de DVD.

A mãe que está inconformada com a situação, registrou um boletim de ocorrência a fim de que providências para a retirada do jovem de seu imóvel sejam tomadas pelas autoridades, haja vista, que o mesmo é maior de idade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia