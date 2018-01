PM prende traficante que aceitava objetos de procedência duvidosa como moeda de troca

Após denúncias de que um apartamento localizado no Bairro Bela Vista, estava sendo utilizado por um indivíduo de 35 anos, mais conhecido como “Marquinho”, para o comércio de entorpecente, uma guarnição da Policia Militar se dirigiu ao local e logrou êxito na prisão do agente.

Ainda segundo as denúncias, havia uma grande movimentação de jovens no apartamento, sendo que alguns destes entravam com alguns objetos em mãos e saíam sem os mesmos.

“Marquinhos”, que estava em frente ao conjunto de apartamentos, agiu de forma suspeita quando avistou os militares e em sua posse foram localizados um invólucro contendo 21 gramas de crack e a quantia de R$175,00.

Quando indagado sobre o motivo de estar em posse da droga, o suspeito entrou em condição em seus relatos, porém, autorizou a entrada dos militares em seu apartamento, afirmando que havia mais da substância no local.

Dentro do quarto do agente, foram localizados mais dois gramas da mesma substância, além de um colar masculino de cor dourada, tesouras e recortes de sacolas plásticas e papel alumínio, que seria usado no embalo da droga.

Segundo a namorada de “Marquinhos”, que também estava na residência no momento da abordagem, afirmou que o suspeito comercializava drogas. Durante a permanência dos militares no local, chegaram várias pessoas, que afirmaram serem usuários de drogas, relatando que sempre compram drogas das mãos do agente e até mesmo fiado.

Um dos referidos usuários estava em posse de uma lixadeira elétrica da marca Makita, sobre a qual não soube precisar a procedência, logo, afirmou que seu interesse realmente era trocá-la em drogas e que “Marquinhos” sempre aceita objetos como moeda de troca.

Diante dos fatos o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com todo o material apreendido, para o registro do flagrante.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia