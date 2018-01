Prazo de inscrições para disputa do “Campeonato de Inverno 2018” se encerra dia 13 de janeiro

Termina no sábado, 13, o prazo de inscrição para o “Campeonato de Inverno 2018”. Tradicional competição que abre o calendário esportivo vilhenense nas categorias Livre e Máster de futebol society.

Como nos anos anteriores o “Campeonato de Inverno” acontece na Chácara Boa Vista, e este ano o prêmio anunciado pela organização é de R$ 7 mil divididos para as duas categorias, sendo R$ 4 mil para os finalistas do Livre; e R$ 3 mil para os finalistas do Máster.

No dia 13 de janeiro, prazo máximo para as equipes se inscreverem, será realizado o Congresso Técnico da competição, reunião, que deve reunir os organizadores e os representantes das equipes inscritas para discutir detalhes do regulamento e realizar o sorteio dos grupos e os confrontos da primeira rodada de ambas as categorias. O Congresso Técnico será às 18h00, na Chácara boa Vista.

O valor da inscrição por equipe para as duas categorias será de R$ 350,00. Os jogos serão realizados nas tardes dos sábados e ao longo dos domingos, como já é tradição no Campeonato de Inverno.

Na Categoria Livre, o União Futebol Clube é o atual bi-campeão (2016, 2017) e irá buscar o tri-campeonato. Já no Máster a Aciv é a dona do título de 2017.

Mais informações pelos celulares: 98484-3951 (Milton) e 98473-8909 (Beto Nunes).

