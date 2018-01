Semosp realiza manutenção de ponte na Capa 140

Parte da estrutura estava comprometida e foi normalizada com a substituição de uma nova linha de madeira para dar sustentação a base da ponte, que contou com a utilização de uma PC e uma Carregadeira para a efetivação do serviço.

As atividades em prol do desenvolvimento de Vilhena não param pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) que na manhã desta terça-feira, 09 de janeiro, realizou ações de recuperação de uma Ponte localizada na Capa 140, que estava comprometida em parte da sua estrutura, no qual, teve a substituição da linha de madeira quebrada por uma nova, contando com maquinários específicos para a eficácia do trabalho que foi concluído.

Segundo o secretário municipal de obras, Josué Donadon, que esteve no local averiguando a dimensão do problema, após as observações realizadas destinou para a região alguns servidores da Semosp, juntamente com maquinários incluindo uma Pá Carregadeira, uma PC e um caminhão para aterrar a cabeceira da ponte, compreendendo os dois lados que receberam as benfeitorias.

“Estamos cumprindo diariamente as ordens de serviços demandadas pela prefeita, Rosani Donadon, que percorre pelos quatro cantos município avaliando o que precisa ser feito para estabelecer o progresso. Os trabalhos estão fluindo e através do avanço da estrutura os serviços vem ocorrendo mais rápido como, no caso, desta ponte que estava apresentando instabilidade de tráfego, no qual, reparamos hoje com uma ação intensa de substituição da linda de madeira quebrada pelo desgaste natural por uma nova estrutura, proporcionado ótimas condições de sustentação de sua base”, enfatizou Josué Donadon.

A Secretária de Obras do município seguirá atendendo nos próximos dias as necessidades, tanto da área rural quanto urbana intercalando com as curtas estiagens, beneficiando os cidadãos do Portal da Amazônia.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação