Córrego transborda e alaga IFRO em Colorado; alunos ficam ilhados – fotos e vídeo

Córrego transborda e alaga IFRO em Colorado; alunos ficam ilhados

A forte chuva que caiu por quase três horas sobre a região do município de Colorado nesta tarde de quinta-feira, 11, deixou os alunos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), ilhados.

As primeiras informações dão conta que por volta das 14h15 o córrego que passa ao lado da instituição subiu rapidamente e as águas invadiram o pátio do Campus.

Os estudantes que estavam no local, não conseguiram sair e os que estavam fora não conseguem entrar.

Não há informações sobre feridos, mas vai demorar um bom tempo para as águas começarem a baixar.

