Em amistoso, Sinop supera o Vilhenense

O Vilhenense foi derrotado na noite da última quarta-feira pelo Sinop-MT por 3 a 0 no miniestádio de Santa Carmem, em sua preparação para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018.

Os gols da vitória do Sinop foram marcados por Cabralzinho, João Paulo Sena e Juazeiro.

Ao longo da preparação, o Vilhenense realizou cinco amistosos, obtendo uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Na sexta-feira, às 16 horas, o Vilhenense retorna a campo para enfrentar o Operário-MT no CT Brasil Central, em Cuiabá.

O Vilhenense estreia no Campeonato Rondoniense 2018 no dia 10 de fevereiro contra o Ji-Paraná no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Fonte: Futebol do Norte