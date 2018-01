Em visita ao interior, Expedito Netto anuncia destinação de R$ 2,6 milhões de emenda parlamentar

Durante sua caminhada pelo interior do estado de Rondônia, o Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) anunciou a destinação de R$ 2,6 milhões para serem investidos em saúde, agricultura, infraestrutura e esporte em 4 municípios de Rondônia.

Colorado do Oeste, Corumbiara, Ji-Paraná e Vilhena serão os municípios contemplados com a emenda do deputado, que já teve cerca de R$ 760 mil liberados às respectivas prefeituras.

“Temos trabalhado em Brasília pela liberação de todas as nossas emendas para atender as necessidades da população e colaborar com o desenvolvimento dos nossos municípios”, declarou Expedito Netto.

O parlamentar esteve em Ji-Paraná no início desta semana, dia 8, para visitar a cidade e conversar sobre a destinação de suas emendas. Desde o início de seu mandato, Expedito Netto enviou cerca de R$1,46 milhão a Ji-Paraná para serem investidos na exposição agropecuária local, compra de trator, carreta e implementos agrícolas, pavimentação de ruas, construção de campo de futebol de grama sintética e aquisição de equipamentos para o hospital municipal. Desse montante, cerca de R$ 560 mil já foram recebidos pelo município.

Na última terça-feira, dia 9, Expedito Netto visitou o município de Vilhena onde destinou cerca de R$ 660 mil de sua emenda parlamentar para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Marcos Freire e para compra de uma retroescavadeira e de um veículo.

Após visita a Vilhena, o parlamentar esteve em Corumbiara, onde reafirmou seu compromisso com a população ao destinar R$ 300 mil de seus recursos para construção de uma quadra poliesportiva no Distrito de Vitória da União. O valor está empenhado e aguarda liberação do Ministério da Defesa para ser pago ao município.

A visita a Colorado do Oeste ocorreu nesta quarta-feira, dia 10, na Prefeitura, onde o parlamentar conversou com os representantes municipais sobre a situação da cidade e anunciou a destinação de R$ 190 mil de sua emenda para aquisição de um veículo tipo van para transporte de pacientes.

Além de investimentos na saúde, Colorado do Oeste receberá – da emenda de bancada de Expedito Netto – uma retroescavadeira, uma PC e um caminhão para atender as necessidades da Secretaria de Obras do município.

“Auxiliar a população, oferecer melhor atendimento àqueles que utilizam o serviço público, promover bem-estar e qualidade de vida à população rondoniense são prioridades no meu mandato”, declarou Netto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação