Modular semipresencial com inscrição aberta no CEEJA Vilhena

O CEEJA Vilhena comunica a todos que o Sistema Modular de Ensino está de volta. Com algumas modificações e alteração no nome para “Modular Semipresencial”.

Os ex alunos do Telecurso e do Sistema Modular, que faltam algumas disciplinas para concluir seus estudos devem procurar a secretaria do CEEJA Vilhena a partir do dia 15 de janeiro para efetuar sua matrícula.

Alunos do Sistema Seriado também podem migrar para o Modular Semipresencial. Verificando os Blocos de Estudo, pode ser vantajoso fazer a transferência.

De acordo com a Portaria nº 520/2017/SEDUC – NEJA, o curso Modular destina-se a clientela de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, respeitando seus interesses, suas condições de vida e trabalho.

O Modular Semipresencial será ofertado nos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs devidamente autorizados ou reconhecidos pelo órgão próprio do sistema de Ensino.

A direção também informa que neste primeiro semestre de 2018 o CEEJA Vilhena estará oferecendo vagas para o SERIADO :

PERÍODO MATUTINO: 6ª, 7ª E 8ª SÉRIE DO ENS. FUNDAMENTAL (15 ANOS)

1º, 2º E 3º ANO DO ENS. MÉDIO (18 ANOS)

PERÍODO VESPERTINO: 5ª, 7ª E 8ª SÉRIE DO ENS. FUNDAMENTAL (15 ANOS)

1º, 2º E 3º ANO DO ENS. MÉDIO (18 ANOS)

PERÍODO NOTURNO: 1º, 2º E 3º ANO DO ENS. MÉDIO (18 ANOS)

A matrícula só será efetuada mediante a regularização da documentação escolar e pessoal de cada aluno na escola.

Para efetivação da matrícula, o aluno ou os pais ou responsáveis pelo estudante de menor deverão apresentar cópias dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento; comprovante de residência; RG e CPF dos pais ou responsáveis; Documento comprobatório de responsabilidade legal, (procuração ou documento tutelar); comprovante de escolaridade original (Histórico Escolar ou declaração); Cartão do SUS; Uma Foto 3×4 atualizada; CEP da rua ou avenida; comprovante original de eliminação de matéria (para EJA – Educação de Jovens e Adultos).

Nilson Teixeira, diretor do CEEJA Vilhena, recomenda que os pais procurem à escola o mais rápido possível para poder garantir a vaga.

A escola está à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 17h00.

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 3321 2708

Texto e Foto: Ana Campana

.