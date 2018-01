Morre homem esfaqueado pelo próprio sobrinho por ciúmes

Claudinei de Lima, de 30 anos, morreu por volta das 17h00 desta quinta-feira, 11, no Hospital Regional de Vilhena, onde estava internado desde a madrugada, quando foi esfaqueado pelo próprio sobrinho.

A vítima que sofreu uma perfuração no abdômen, estava acompanhando a ex-esposa do familiar até a casa dela após uma confraternizacao realizada na residência de sua irmã, mãe do agente, quando foram surpeendidos pelo mesmo, que agrediu a ex-companheira e seguidamente, esfaqueou o próprio tio.

O autor do crime até o momento, não foi localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa