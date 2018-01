Chacareiros pedem socorro em Chupinguaia, “estamos sem acesso a cidade”; afirma moradora

Na manhã desta sexta-feira, 12, o Extra de Rondônia recebeu fotos de uma moradora do setor chacareiro do município de Chupinguaia, onde narra sua indignação com as autoridades políticas, quanto ao descaso que se encontra as estradas na área rural da cidade.

De acordo com Auricélia Pires Mesquita, a situação está caótica desde que começou o período chuvoso. Ela conta que seu filho reprovou porque o ônibus não chegava ao setor para buscar os alunos, pois não tinha como trafegar devido aos buracos e atoleiros.

Dezenas de famílias moram nesse setor de chácaras e diversas reclamações já foram feitas na prefeitura e na secretaria de obras para que tomassem providências, mas até o momento nada foi feito. Entretanto, as famílias passam pela privação, no qual a lei lhes dá o direito de ir e vir, porém, pelo que parece não é o caso dos chacareiros de Chupinguaia, pois as autoridades que deveriam cuidar e zelar pelo bem público não o fazem.

