Homem furta casa de vizinha e ainda tenta tranquilizar a vítima fingindo inocência

Os fatos se deram no início da madrugada desta sexta-feira, 12, em uma residência localizada no Bairro Belém, em Vilhena, onde um homem arrombou a casa da própria vizinha e ainda se fez de inocente, tentando tranquilizá-la para que a mesma não acionasse a polícia.

Segundo a vítima, ela encontrou a porta dos fundos de sua residência arrombada e percebeu que a botija de gás havia sido furtada, momento este, em que seu vizinho, com quem ela nunca havia conversado antes, pulou o muro e aparentando certo nervosismo, tentou tranquilizá-la, afirmando que o fato estava sendo comum na localidade. Ainda segundo a vítima, o homem tentou apagar algumas pegadas próximas ao muro, que indicavam o caminho realizado pelo infrator.

Com a chegada dos militares, foram realizadas buscas no quintal do vizinho, pois as pegadas deixadas pelo agente levavam a este, onde foi encontrado o registro que liga a botija ao fogão e as marcas da mesma, que foram causadas, após esta ter sido lançada por cima do muro.

O agente afirmou não saber o porquê de o objeto estar em seu quintal, no entanto, dentro de seu imóvel, os policiais localizaram uma faca retorcida, que provavelmente tenha sido usada para arrombar a porta e cortar a mangueira do registro e uma botija suja de barro.

Diante dos fatos, o infrator recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para prestar esclarecimentos ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa