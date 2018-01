Mais dois casos de estelionato são registrados em Vilhena

Os casos foram registrados na Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp) de Vilhena, pelas vítimas, que somados os valores, perderam mais de R$ 700,00 em golpes efetuados via telefone.

O primeiro caso foi registrado por uma jovem de 19 anos, que afirmou ter tido conhecimento via internet, de uma empresa que faz empréstimos para negativados, cujo diretor se chama Raimundo Nonato e após tomar nota do número de telefone, entrou em contato com uma atendente por nome Rebeca.

A vítima relatou que a referida atendente a informou, que para a provação do empréstimo solicitado, a mesma teria que efetuar um depósito no valor de R$390,00, em uma conta em nome de Joyce Borges dos Santos, o que de fato foi realizado pela jovem, que novamente entrou em contato com a atendente, que solicitou um novo depósito, desta vez, no valor de R$750,00. Ainda segundo a vítima, neste momento ela percebeu que se tratava de um golpe cancelou a negociação, porém, não recebeu o valor já depositado de volta.

O segundo caso foi registrado por uma mulher de 49 anos, que afirmou ter recebido um telefonema de uma suposta funcionária da Caixa Econômica Federal, relatando que um de seus cartões havia sido clonado e que para realizar o cancelamento do mesmo, esta teria que realizar um deposito em caráter de urgência, no valor de R$400,00, em nome de Taynara do Socorro R. Soares.

Após efetuar o referido depósito a vítima acabou tomando ciência de que se tratava de um golpe e o procurou a delegacia para o registro de um boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa