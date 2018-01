SAAE adquire esteira para triagem de materiais recicláveis

Para facilitar a triagem dos materiais recicláveis, o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) adquiriu um equipamento esteira de 10 metros que facilitará o trabalho dos catadores na separação dos resíduos que são coletados pelo caminhão da coleta seletiva.

O equipamento trará maior agilidade no processo de separação dos recicláveis e comodidade aos recicladores que trabalham nas cooperativas parceiras do SAAE.

Segundo o diretor de resíduos sólidos, Paulo Coelho, atualmente o SAAE gera através das Cooperativas quase 50 empregos de forma direta.

“São 25 recicladores que trabalham no aterro sanitário através da Cooperativa de Trabalho e Reciclagem de Resíduos Sólidos do Cone Sul (Recicoopsul) e 22 pessoas na Cooperativa dos Recicladores de Vilhena (Cooprev)”, destacou Coelho.

Em apenas 15 dias que a coleta seletiva está em funcionamento em Vilhena, cerca de 30 toneladas de materiais recicláveis já foram destinados para a Cooprev.

Todo o material coletado está sendo separado pelos recicladores para que sejam comercializados.

Para o diretor do SAAE, Arijoan Cavalcante, a implantação da coleta seletiva têm gerado frutos positivos e as cooperativas parceiras estão desenvolvendo um grande trabalho na reciclagem do material coletado.

“Agradecemos o voto de confiança da prefeita Rosani Donadon no desenvolvimento dos projetos do SAAE e também a população vilhenense pela separação correta dos materiais recicláveis em suas casas, colaborando com o desenvolvimento do município”, finalizou Arijoan.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação