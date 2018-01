Semosp retoma serviços de limpeza na Avenida Melvin Jones e BR 364 em Vilhena

Nesta semana a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) retomou as atividades de roçagem e de limpeza beneficiando novamente a Avenida Melvin Jones, além da BR 364 compreendendo o perímetro urbano entre a rotatória de entrada e de saída da cidade de Vilhena.

Segundo o titular da Semosp, Josué Donadon, as ações que pertencem ao programa “Cidade Limpa” estão se sucedendo de maneira dinâmica, intercalando com as breves estiagens da época para a efetivação da gama dos trabalhados ofertados pela Prefeitura de Vilhena, que está beneficiando os inúmeros setores do município.

“Vale ressaltar que a Semosp está atuando pelos quatro cantos do município com vigor e eficácia, uma vez, que é salutar considerar a ocorrência das chuvas sequenciais que em muitos casos dificultam o desenvolvimento dos serviços oferecidos pela Secretaria de Obras. Nesta semana como de costume voltamos a realizar os serviços de roçagem e de limpeza da Avenida Melvin Jones, além da BR 364 que está recebendo as mesmas ações, compreendendo as suas extremidades de entrada e de saída do perímetro urbano da cidade, incluindo uma ação extensa de retirada de lixos e dejetos dos canteiros da via. Diante da situação venho mais uma vez pedir para as pessoas específicas a colaboração para evitar poluir a BR 364 e, reitero que a Semosp está seguindo com ritmo intenso de trabalho atendendo as demandas da Prefeita Rosani Donadon, no tocante, as melhorias nos diferentes setores do município”, destacou Josué Donadon.

As atividades inerentes ao programa “Cidade Limpa” bem como dos demais programas de ações da Semosp permanecem beneficiando as demais localidades de Vilhena com afinco e comprometimento para gerar cada vez mais progresso para todos os munícipes.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria