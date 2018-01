Comissão de Arbitragem define data de pré-temporada

A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (C.A/FFER) confirmou para os dias 26, 27 e 28 deste mês a realização da pré-temporada dos árbitros e assistentes que irão atuar nas competições oficiais deste ano da entidade.

O presidente da Comissão, Almir Belarmino, ressaltou que as atividades serão realizadas em Porto Velho e toda a programação está sendo elaborada.

A pré-temporada é necessária para atualizar e verificar as condições dos profissionais que irão atuar no Campeonato Rondoniense deste ano que inicia no dia 10 de fevereiro. Almir adiantou que todo o processo da pré-temporada será dentro das definições exigidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Ilustrativa