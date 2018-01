Família alega que motocicleta e carteira de homem morto a machadadas estão desaparecidas

Os familiares de Manoel Amaral Santana, de 52 anos, que foi encontrado morto na manhã de sexta-feira, 12, em uma propriedade particular, localizada a cerca de 66 km de Vilhena, relatou que a motocicleta e a carteira contendo os documentos pessoais da vítima, estão desaparecidas.

Manoel, que era natural da Bahia e residia no Bairro União, possuía uma motocicleta Honda Fan 125, de cor preta, com placa NDV-2968, com a qual ia trabalhar na propriedade onde realizava serviços por empreita.

Diante do desaparecimento da motocicleta e da carteira, contendo todos os documentos pessoais da vítima, tudo indica que o crime se trata de um latrocínio.

O corpo de Manoel, que está sendo submetido a exames de autópsia, será velado na Capela Mortuária Cristo Rei, ainda neste sábado,13.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia